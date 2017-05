Regio Insubrica: nominato Quattrini

In accordo con le regioni Lombardia e Piemonte, il Consiglio di Stato ha designato Francesco Quattrini – attuale Delegato per le relazioni esterne del Canton Ticino – quale nuovo segretario della Comunità di lavoro Regio Insubrica. L’entrata in funzione è prevista il prossimo 1. giugno, mentre il passaggio del testimone dall’attuale segretario Giampiero Gianella avverrà durante l’Assemblea generale del 23 giugno. Con questa nomina, il Consiglio di Stato ha confermato la propria volontà di rafforzare le relazioni transfrontaliere. L’assunzione da parte di Francesco Quattrini del ruolo di segretario della Regio Insubrica è inoltre coerente con la nuova impostazione adottata per la figura del Delegato alle relazioni esterne, incaricato di curare tanto i rapporti confederali quanto gli interessi del Cantone sulla scena transfrontaliera e internazionale. Negli scorsi mesi, la Regio Insubrica ha dimostrato a più riprese le sue potenzialità quale spazio privilegiato di discussione e concertazione su temi transfrontalieri, fra i quali l’albo delle imprese artigianali introdotto nel Canton Ticino, la gestione dei materiali inerti, l’inquinamento lacustre e la collaborazione in ambito di sicurezza dei punti di confine. La comunità di lavoro Regio Insubrica, costituita nel 1995, è attualmente composta dal Canton Ticino e dalle Regioni italiane Piemonte e Lombardia. Il suo scopo è di promuovere la cooperazione transfrontaliera nella regione italo-svizzera dei laghi Prealpini e di favorire la presa di coscienza dell’appartenenza a una dimensione comune a livello di geografia, storia, cultura e lingua.

(Red)