Sequestrati 50 chili di canapa in dogana

I militari della Compagnia di Gaggiolo hanno sequestrato 50,400 chili di marijuana e circa 5 litri di olio di canapa al valico di Clivio San Pietro (VA), nonché macchinari agricoli nuovi ancora imballati del valore di oltre 10mila euro. L'operazione è stata condotto nell’ambito della costante attività di contrasto ai traffici illeciti attraverso i valichi di confine, da sempre una delle principali attività operative della Guardia di Finanza di Varese.

A tentare di introdurre illegalmente in Italia la marijuana, l’olio di canapa e i macchinari è stato un cittadino della Repubblica Ceca che, in piena notte, alla guida di un furgone, ha attraversato, in entrata Stato, il valico di Clivio San Pietro (VA). Il mezzo è stato sottoposto a controllo da parte della pattuglia delle Fiamme Gialle, dopo che erano stati notati strani movimenti nell'auto che precedeva il furgone. Infatti, il conducente dell’autovettura, un cittadino svizzero, dopo il fermo del furgone, si è immediatamente dichiarato proprietario della merce e del furgone stesso, senza però aggiungere altro circa la provenienza o la destinazione del carico. Due uomini sono stati denunaciati per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e per l’applicazione delle violazioni in materia di contrabbando.

(Red)