Sgominata banda di passatori nel Comasco

Ventuno i mandati di arresto emanati in giornata. I malviventi utilizzavano società fittizie per recuperare i mezzi di trasporto e reclutare gli autisti.

Operavano sulla rotta balcanica, facendosi pagare minimo 500 euro da ogni migrante. Il tutto con l'aiuto di sei società fittizie di compravendita di auto, che servivano a recuperare i mezzi di trasporto e individuare i passatori

La polizia di Como, in collaborazione con l’Europol, l’Ufficio Europeo di Polizia, ha scoperto e smantellato un traffico internazionale di migranti gestito da un’organizzazione con base sul territorio lariano.

I passatori hanno trasportato oltre mille profughi (ciascuno dei quali, come detto, doveva sborsare minimo 500 euro) per un totale di oltre 150 viaggi. Ventuno i mandati di arresto europeo emessi in giornata, in particolare nei confronti di cittadini siriani residenti nel Comasco.

La base dell’organizzazione era infatti in provincia di Como, tra l’Erbese e il Canturino. Gli inquirenti hanno individuato sei società fittizie di compravendita di auto, tutte riconducibili agli indagati. Le aziende non avevano reali attività commerciali, ma erano utilizzate in realtà per recuperare le auto e individuare i passeur che si sarebbero poi occupati del traffico di esseri umani.

