Stop ai treni fra Milano e Chiasso

Mercoledì pomeriggio, poco dopo le 13 per cause ancora da chiarire un convoglio merci carico di concime chimico ha preso fuoco nei pressi della stazione ferroviaria di Cantù Asnago, sulla linea Chiasso-Como-Milano.

Nell’incidente non dovrebbero esserci feriti e unità di vigili del fuoco stanno accorrendo nella zona sin da Milano. Grossi per contro i disagi al traffico ferroviario, che ha dovuto essere completamente interrotto su tutta la tratta. Ripercussioni per i viaggiatori da e per Milano sono quindi da prevedere.

(Red)