Controllati 300 cantieri, 290 infrazioni

A renderlo noto è la Commissione di vigilanza LIA, specificando come in 24 di questi casi la gravità della situazione ha imposto un fermo immediato dei lavori.

Da ottobre 2016 a oggi sono stati ispezionati circa 300 cantieri, in 290 casi sono state riscontrate infrazioni, la maggior parte di tipo penale (esercizio abusivo della professione). A renderlo noto è la Commissione di vigilanza LIA, specificando come in 24 di questi casi la gravità della situazione ha imposto un fermo immediato dei lavori, misura peraltro già riconfermata nella sua legittimità da alcune sentenze del TRAM (Tribunale amministrativo cantonale).

"L’Albo LIA - si rende poi noto - registra a settembre 2017 circa 5'000 domande di iscrizione. 80% sono le domande provenienti da imprese con sede legale in Svizzera, 18.9% da imprese con sede legale in Italia e 1.1% in altri paesi".

"Si può affermare - specifica la noa - che dalla sua entrata in vigore il 1 febbraio 2016 la LIA ha contribuito a fare emergere un numero di realtà operative praticamente doppio rispetto a quanto inizialmente previsto (2-2500 imprese) e ha permesso - grazie alla verifica dell’adempimento dei requisiti di iscrizione all’Albo - il recupero di importanti cifre arretrate concernenti in larga misura le assicurazioni sociali (alcune centinaia di migliaia di franchi, in quanto le imprese morose hanno prima siglato dei piani di rientro con gli enti preposti per poter accedere all’Albo)".

