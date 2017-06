Crescono le persone in assistenza in Ticino

Crescono ancora i nuclei familiari e le persone che vivono in assistenza in Ticino. A rendere note le statistiche di marzo è il Dipartimento sanità e socialità, specificando come i nuclei familiari in assistenza siano 5'338, il 6.2% in più rispetto al marzo 2016, mentre le persone che vivono in assistenza abbiano raggiunto quota 8’179, l'8.1% in più rispetto al marzo 2016

Il Dipartimento della sanità e della socialità invita tutti i cittadini interessati a un’informazione completa sulle prestazioni assistenziali dello Stato a consultare regolarmente l’aggiornamento mensile: la più recente infografica, quelle finora pubblicate e l’ultima edizione dell’approfondimento sono pubblicati su questa pagina web.

(Red)