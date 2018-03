"Per curare occorre saper ascoltare"

di Andrea Finessi

Ci sono lezioni che non si imparano a scuola, ma solo nel confronto con l’umanità delle persone. E il dottor Lucio Realini di lezioni ne ha imparate così tante che ci si potrebbe riempire un libro. Ma il medico di Mendrisio, fino a pochi anni fa a di casa a Salorino, è modesto e a chiedergli «perché non farlo?», risponde con ironia «perché oggi lo fanno tutti». Eppure le sue storie sono lì, alcune nella sua testa e nel suo cuore, altre messe nere su bianco in una pila di fogli colmi di aneddoti che si è voluto appuntare e che ci lascia leggere. Oggi il dottore di Salorino compirà 80 anni dopo aver festeggiato da poco anche un altro importante anniversario, il 50.mo del suo “storico” studio medico in via Lavizzari 15, oggi affidato nelle mani sapienti di altri medici. Abbiamo voluto incontrarlo per farci raccontare un po’ della sua storia umana e professionale, e per avere il suo punto di vista su un mestiere spesso al centro di discussioni.

Nato a Berna, nel 1938, Realini è approdato al Ticino grazie al lavoro del papà architetto, che svolgeva la sua professione negli anni difficili del dopoguerra. Tuttavia gli anni dell’università li ha passati di nuovo in Svizzera interna, spostandosi anche a Montpellier e Vienna, per arrivare infine in ospedale a Mendrisio. Studi intensi, in cui l’allora aspirante medico si mantenne anche grazie all’aiuto di un compagno di classe con cui, la mattina presto, lavorava presso l’Agenzia Telegrafica Svizzera. «Sarei potuto diventare giornalista - ricorda oggi Realini - e mi piaceva anche».