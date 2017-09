Due ticinesi alla testa del TPF di Bellinzona

L'Assemblea federale ha eletto oggi i giudici ticinesi Tito Ponti e Giuseppe Muschietti rispettivamente alla presidenza e alla vicepresidenza del Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona. Ha inoltre nominato l'avvocatessa ticinese Tamara Erez quale membro dell'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e proceduto al rinnovo integrale dei membri del Tribunale federale dei brevetti.

Per quanto riguarda il TPF, Tito Ponti - attuale vicepresidente - è stato eletto alla presidenza per gli anni 2018-2019 con 207 voti su 207 schede valide. Dal canto suo Giuseppe Muschietti, che presiede attualmente la Corte degli affari penali del TPF, è stato designato alla vicepresidenza con 205 voti su 205 schede valide. L'Assemblea federale ha in seguito nominato Tamara Erez, attuale condirettrice di uno studio legale a Lugano, in seno all'Autorità di vigilanza dell'MPC, con 207 voti su 208 schede valide. La ticinese sostituisce François Bernath.

Infine, oltre al rinnovo integrale del Tribunale federale dei brevetti (34 membri), sono stati nominati cinque nuovi giudici supplenti: si tratta degli avvocati Lara Slongo (208 voti su 211 schede valide), Andri Hess (209 su 211), Stefan Kohler (198 su 211), nonché del fisico Lorenzo Parrini (208 su 211) e dello specialista in chimica, elettronica e informatica Michael Störzbach (210 su 211).

(Ats)