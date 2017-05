È morto Giovanni Lombardi

Se ne è andato a pochi giorni dal suo 91esimo compleanno, l’ingegnere Giovanni Lombardi, padre del Consigliere agli Stati Filippo. Avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 28 maggio. L'ingegnere ticinese, da tempo residente a Montecarlo, era conosciuto a livello internazionale per la progettazione e la realizzazione di dighe e gallerie. Nato a Lugano e originario di Airolo, è stato console di Francia in Ticino. Padre di tre figli, l'ingegnere è stato uno dei massimi esperti nella realizzazione di dighe e opere sotterranee e idrauliche.

Diplomato in ingegneria civile nel 1948, Lombardi ha conseguito anche il dottorato in scienze tecniche nel 1955 sempre al Politecnico federale di Zurigo. Tra i grandi progetti che hanno costellato la sua attività, da ricordare la progettazione e direzione dei lavori per la diga di Contra in Val Verzasca, della galleria autostradale del San Gottardo e del tunnel della Manica. Nel 2008 era stato premiato agli Swiss Award come svizzero dell'anno nella sezione "Società".

Su Facebook il ricordo di Filippo Lombardi: "Grazie papà, per il grande esempio che ci hai dato in tutta la tua intensissima vita".

A tutta la famiglia giungano le condoglianze della redazione del Giornale del Popolo.

