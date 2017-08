Ecco i bar dove si fanno le ore piccole

Primo bilancio a due mesi dall’entrata in vigore della nuova Legge, che non ha fatto subito breccia, ma ora si sta facendo largo tra gli esercenti.

di Martina Salvini

Se non è una corsa in massa all’apertura prolungata, sembra però che la possibilità di tenere aperti un’ora in più il sabato e nei festivi abbia ingolosito più di qualche bar. A due mesi dall’entrata in vigore delle modifiche alla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear), dopo un inizio non proprio promettente, l’effetto domino ha smosso la situazione, spingendo i bar a inoltrare la richiesta per chiudere più tardi.

Accolta in un primo momento in maniera tiepida, sono i bar nei centri urbani ad aver maggiormente sfruttato questa possibilità, soprattutto Lugano e Locarno (come mostra la tabella qui a lato). «In periferia la situazione è invece rimasta invariata: il nostro ospite non è propriamente nottambulo.

Nei centri invece questa possibilità viene maggiormente sfruttata e sono diversi i gerenti molto contenti», ci conferma Massimo Suter, presidente di GastroTicino.

A due mesi dall’introduzione delle nuova normativa, sembra dunque essere stata premiata la rapidità con cui si è mossa la politica cantonale che, partendo da un’iniziativa popolare lanciata nel 2015 da Generazione Giovani (il movimento giovanile del PPD), ha accelerato la tempistica accogliendo infine il controprogetto proposto dal Governo – che, ricordiamo, ha abbassato dalle 2 alle 3 l’orario limite d’apertura per bar e ristoranti – e permesso che la nuova Legge entrasse in vigore proprio con l’inizio del periodo estivo, il 15 giugno scorso.