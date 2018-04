Fatture false per un milione, un arresto

Confermata la carcerazione preventiva per un 69enne cittadino italiano domiciliato nel Bellinzonese, accusato di reati di natura finanziaria. L'uomo è sospettato di avere, per il tramite di una ditta del Bellinzonese attiva nel campo del trasporto internazionale di rifiuti e nel commercio del metallo, commesso una truffa a danno di un istituto bancario, come comunica la polizia cantonale. La ditta aveva un contratto di factoring con l'istituto bancario, in base al quale quest'ultimo le anticipava l'85% del valore delle fatture che la ditta emetteva ai propri clienti. L'imprenditore è accusato di avere creato delle fatture fasulle, per un importo complessivo superiore al milione di franchi, allo scopo di ottenere indebitamente del denaro dalla banca.

Le ipotesi di reato a suo carico, e di altre persone ancora a piede libero, sono quelle di truffa, abuso di un impianto per l'elaborazione di dati e falsità in documenti. L'inchiesta, appena avviata, è coordinata dal Procuratore pubblico Andrea Maria Balerna.

(Red)