Frontiere, 50 agenti in più per il Ticino

In previsione dell'aumento delle entrate illegali nella zona di frontiera nel corso dell'estate, i corpi di polizia svizzeri, riuniti oggi a Berna, hanno deciso di unire le forze con un impiego intercantonale (IKAPOL). Fino a una cinquantina di agenti supplementari saranno pronti, nel caso vi fosse la necessità, a sostenere i loro colleghi in Ticino, nei Grigioni e in Vallese. In un primo momento verrebbero dispiegati nella zona di frontiera sud e rinforzerebbero il dispositivo dei corpi di Polizia cantonale nell'ambito dei controlli delle persone, ad esempio sulle arterie di circolazione principali, nelle stazioni e sull'autostrada, per poi dispore le misure amministrative del caso. L'impiego non prevede controlli alla frontiera, riferisce un comunicato.

Lo scorso anno la maggior parte delle entrate illegali è stata registrata in Ticino e in minore misura in Vallese, nei Grigioni e nella Svizzera orientale. La pianificazione dell’impiego è già in fase avanzata. Oltre al personale, i corpi di polizia metteranno a disposizione pure delle risorse logistiche. In qualsiasi caso l’impiego diverrà effettivo unicamente nel caso in cui si assisterà al previsto aumento delle entrate illegali e in base alla richiesta di sostegno da parte dei cantoni beneficiari della misura. La decisione definitiva spetterà comunque alla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia.