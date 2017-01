Giovane ticinese muore in Cile

Il giovane R. C., elettricista di 24 anni residente da un paio di anni a Camorino ma originario del Giura, è morto durante i festeggiamenti di fine anno a Valparaiso, in Cile. Il ragazzo si trovava con una ragazza belga su una cupola di vetro del palazzo Polanco che ha ceduto sotto il loro peso. Secondo il Blick online, che cita media locali cileni, il giovane è morto a causa delle lesioni riportate nella caduta da un'altezza di circa 14 metri.

Il giovane stava compiendo un giro del mondo ed era giunto in Cile dall'Australia lo scorso 11 dicembre.

Secondo il quotidiano cileno La Tercera, il giovane alloggiava in un ostello con altre tre persone. Poco prima dell'incidente, il 24enne è entrato nel palazzo Polanco, chiuso per ristrutturazione, autorizzato dal personale di sicurezza presente sul posto. Dall'edificio lo svizzero e la belga volevano vedere i fuochi artificiali di Capodanno. La ragazza belga è attualmente ricoverata all'ospedale con fratture multiple, ma non è in pericolo di morte. Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta.

(Red/Ats)