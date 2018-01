I castelli trainano il turismo

Nel Bellinzonese e nell'Alto Ticino i pernottamenti, nel 2017, sono aumentati del 6,5% rispetto all'anno precedente. Un dato, presentato questa mattina in conferenza stampa, che rende molto soddisfatta l'Organizzazione turistica regionale e "che lascia ben sperare per gli anni a venire".

Ottimi risultati anche per i Castelli di Bellinzona, attrattore fondamentale per la regione, che hanno superato i già buonissimi risultati degli anni precedenti, raggiungendo quota 67’927 visitatori paganti. "Occorre sottolineare che questo dato statistico non considera il numero di persone che visitano le aree aperte dei Castelli, come ad esempio la Murata e le corti di Castelgrande", è stato spiegato stamane. Stando a recenti studi promossi anche dal Cantone, infatti, sono ben oltre i 100'000 le persone che frequentano ogni anno i tre manieri.



Da segnalare inoltre che i castelli ospitano annualmente decine tra manifestazioni ed eventi, oltre alle mostre ed esposizioni temporanee ,che attirano numerosi visitatori incuriositi e appassionati anche dalla Svizzera tedesca. In particolare è da menzionare il successo delle due mostre nazionali itineranti “La scoperta del mondo” con 9'230 visitatori e l’esposizione “Fate vacanza!” che ha quasi sfiorato i 9'500 visitatori.

"Proprio gli ospiti provenienti da oltre Gottardo sono da anni il mercato di riferimento, come confermato anche dalla crescita registrata da FFS RailAway con la vendita di offerte e pacchetti comprendenti i Castelli. Da non dimenticare l’apertura di AlpTransit che ha sicuramente favorito il flusso di questi turisti. Oltre al mercato interno si nota una buona affluenza anche di turisti asiatici e statunitensi", è stato inoltre riferito.

(Red)