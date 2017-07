I giochi a incastro del dopo Burkhalter

Forse non è la priorità numero uno, ma qualcuno ci avrà pensato lo stesso. Soprattutto i diretti interessati. Stiamo parlando delle combinazioni, che a cascata si produrranno con l’elezione in Consiglio federale di un candidato ticinese PLR piuttosto che di un altro, posto che uno dei magnifici sette sarà alla fine un esponente della Svizzera italiana (e, in ultima analisi, un rappresentante del PLR).

Facciamo un esempio. Se a essere eletto al posto del dimissionario Didier Burkhalter fosse Ignazio Cassis, il candidato visto come favorito, si libererebbe il suo scranno in Consiglio Nazionale in favore dell’ex presidente del PLR, Rocco Cattaneo, che a quella poltrona si era candidato alle scorse elezioni federali. Risultato: chi vedrebbe Cassis sotto la Cupola, non disdegnerebbe anche una soluzione-Cattaneo per le Camere federali.

Fantapolitica? Forse. O forse no. Cosa succederebbe invece se venisse eletto l’attuale direttore del Dipartimento finanze ed economia (DFE), Christian Vitta, che viene dato come altro pretendente in corsa per l’Esecutivo federale? Accadrebbe che in Consiglio di Stato andrebbe al suo posto il vicesindaco di Lugano, Michele Bertini, che alle scorse elezioni cantonali si è piazzato alle spalle del ministro dell’economia.

(AN.B.)