Via i radar fissi dalle strade cantonali

Niente più (o quasi) postazioni fisse in cambio di più mobilità. Potrebbe essere riassunta così la decisione del Dipartimento delle Istituzioni di fare a meno di 9 delle 10 postazioni fisse sulle strade cantonali, in favore di due nuovi radar mobili.

"I dieci apparecchi stazionari di rilevamento della velocità (in pratica le scatole, in cui vengono di volta in volta inseriti i radar, ndr.) in funzione su strade cantonali e autostrade ticinesi installati a partire dal 2006 - fa sapere il Dipartimento - risultano ormai vetusti, e la loro manutenzione richiede ogni anno investimenti per circa 120'000 franchi". Tanto più che "le trasformazioni del traffico alle quali abbiamo assistito negli ultimi dodici anni impongono inoltre un ripensamento della strategia delle forze dell’ordine, con una diversificazione dei controlli".

Da qui la decisione di acquistare due nuovi radar mobili per le strade cantonali la cui utilizzazione sarà segnalata alla popolazione, che saranno impiegati "solo nei punti nei quali altre misure di prevenzione risultano inefficaci".

Nessun cambiamento è previsto invece per l’apparecchio situato sul tratto autostradale nel territorio di Balerna - e installato nel 2016 - e quello posizionato sull’autostrada in territorio di Collina d’Oro, che rimarranno in funzione.

(Red)