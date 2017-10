Il “buen retiro” degli anziani

di Mauro Giacometti

Il Bellinzonese si illustra sempre più come il “buen ritiro” per gli anziani, con un’invidiabile concentrazione di residenze con appartamenti su misura per ‘over 65 autosufficienti e la “sorveglianza” affidata a un custode sociale che diventa sempre più una figura professionale di riferimento per assistenza e cure a domicilio.

A tutt’oggi, da Arbedo-Castione a Cadenazzo, sono ben 212 gli alloggi ad hoc per la terza età tra quelli già costruiti o in via di progettazione e realizzazione. A questi, poi, si aggiungono sette case anziani, cinque pubbliche e due private (Greina e Paganini Ré), diversi centri diurni e il servizio di assistenza a domicilio dell’ABAD. I pensionati del Bellinzonese, dunque, sembrano disporre di un’offerta residenziale e assistenziale di tutto se paragonata ad altre regioni del Cantone. E non è un caso che la prima palazzina con alloggi per anziani in Ticino sia stata la Residenza Mesolcina - 16 appartamenti più uno riservato al custode sociale - inaugurata a Bellinzona oramai quattro anni.