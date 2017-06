Via il casellario? La Lega è contro

Dura presa di posizione di Gobbi dopo la decisione del Governo di togliere l’obbligo per i frontalieri di presentare il casellario giudiziale. Per Marchesi è "un Governo debole".

Norman Gobbi prende posizione sulla decisione del Consiglio di Stato di riorientare la misura straordinaria che prevede l’obbligo sistematico di presentare l’estratto del casellario giudiziale da parte dei cittadini stranieri che richiedono il rilascio e il rinnovo dei permessi di dimora (B) e per lavoratori frontalieri (G). Questa misura toglie l’ultimo ostacolo alla firma dell’accordo sulla fiscalità tra Italia e Svizzera, che ha visto però contro i due ministri della Lega Gobbi e Zali.

Con un post su Facebook Gobbi si dice “su tutte le furie” riguardo alla decisione e continua: “La misura del casellario sarà eliminata alla firma dell'accordo sulla fiscalità dei lavoratori frontalieri da parte di Svizzera e Italia. Così ha deciso oggi la maggioranza del Consiglio di Stato ticinese, contro la mia volontà e del collega Claudio Zali. Una misura per la nostra sicurezza, la sicurezza di tutto il Cantone che verrà quindi presto a cadere. Una misura che - lo ricordo - ha raccolto ampi consensi nella popolazione ticinese e che sta facendo breccia anche a Berna. Sono fortemente contrariato e continuerò a far sentire la voce del Ticino che vuole un'immigrazione controllata: non smetterò di combattere per il bene e la sicurezza del nostro Paese e della sua gente!”.

"Un Governo debole"

Anche il presidente dell'UDC Ticino, Piero Marchesi, si è espresso duramente su Facebook, non mancando di criticare il Consiglio di Stato: "Il Governo ticinese interrompe una procedura che ha permesso di conoscere, anche penalmente, chi vuole vivere in Ticino. Una misura che non dovrebbe essere neppure in discussione perché fa parte dei controlli minimi che uno Stato deve attuare per garantire la sicurezza interna del Paese. Ovviamente il Governo ticinese (o la sua maggioranza) si è piegato, ancora una volta, di fronte alle pressioni di Berna e di Roma, per una promessa di firma dell'accordo Fiscale con l'Italia che avrebbe potuto e dovuto essere firmato da tempo dallo Stato italiano. Cosa si inventeranno per non firmare? Il nostro ticinese è un Governo debole, molto molto debole".

(Red)