Imposta di circolazione, più incassi

Dopo diversi anni di diminuzione dell’imposta di circolazione, nel 2017 l’importo totale fatturato si attesta a 136 milioni di franchi, con un aumento del 7.9% rispetto al 2016, ai quali si aggiungono 3,6 milioni per le imposte di navigazione. A darne notizia è la sezione della circolazione, specificando come l'adeguamento sia indispensabile per assicurare la neutralità finanziaria del programma cantonale di incentivi, sancito nella Legge sulle tasse e imposte di circolazione.

L’efficienza energetica dei veicoli immatricolati in Ticino, si rende noto, è in costante aumento con benefici sia per l’ambiente (meno emissioni) sia per i conducenti, grazie al sistema di ecobonus. L’importo medio dell’imposta di circolazione per automobile si è infatti ridotto dai 469 franchi del 2013 ai 451 dello scorso anno. Tale evoluzione è legata a un forte aumento degli incentivi percepiti dai titolari di veicoli efficienti, accompagnato da una sostanziale stabilità delle penalità («malus»). Dall’entrata in vigore dell’ultima modifica di legge, nel 2014, l’importo totale fatturato dal Cantone tramite l’emissione delle imposte di circolazione per gli autoveicoli è così rimasto praticamente invariato (+0.2%), nonostante un aumento decisamente superiore del numero di mezzi immatricolati (+ 3.0%).

Proprio la crescita del parco veicoli – che ovviamente porta con sé un aumento dei beneficiari degli ecobonus – ha reso via via più difficile per il Cantone rispettare il principio della neutralità finanziaria del sistema di sovvenzioni, sancito nella Legge sulle tasse e imposte di circolazione. Per il 2017 è stato quindi necessario intervenire e adeguare – secondo le prescrizioni di legge – i coefficienti che stabiliscono l’importo che ogni conducente è tenuto a pagare.

