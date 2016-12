Incendi, Guy Parmelin è in Mesolcina

Il consigliere federale Guy Parmelin, capo del Dipartimento federale della difesa (DDPS), si trova in questo momento nelle zone colpite da incendi boschivi in Val Mesolcina. A riferirlo è lo stesso DDPS, precisando che sono ora sette e non più cinque gli elicotteri Super Puma dell'esercito impegnati a spegnere gli incendi in Leventina e nel Moesano.

Tre Super Puma - precisa il DDPS - sono impiegati nelle zone boschive presso Soazza in Val Mesolcina, coadiuvati da tre elicotteri civili di Heli Rezia SA, altri due nella zona di Chironico in Leventina e due in Val Calanca, dove ieri sera è scoppiato un altro incendio di bosco presso Braggio, dichiarato stamane sotto controllo dalla polizia cantonale grigionese.

I sette elicotteri sono decollati da Alpnach (OW) e da Dübendorf (ZH). Saranno a disposizione per operazioni di spegnimento per tutta la giornata di oggi e, a seconda dell'evolversi della situazione, anche domani. Per motivi di sicurezza l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ha ordinato la chiusura dello spazio aereo sopra le tre zone colpite.

(Ats)