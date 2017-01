Incendi, la situazione non migliora

Nel settimo giorno delle operazioni di spegnimento quattro elicotteri delle Forze aeree sono impegnati nella lotta contro gli incendi boschivi in Leventina e Val Mesolcina. La situazione meteorologica non aiuta gli interventi.

Contrariamente a gran parte della Svizzera, fino a questa mattina nelle zone colpite dagli incendi non vi sono state precipitazioni e pertanto la situazione non è migliorata, si legge in un comunicato del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Al contrario: una forte tramontana aumenta il pericolo che i focolai riattizzino un incendio in superficie.

L'impiego di mezzi delle Forze aeree è stato adeguato di conseguenza: un Super Puma e un EC635 sono impiegati in Val Mesolcina e un Super Puma in Leventina. Nelle due zone un Super Puma FLIR cerca inoltre, mediante una telecamera a immagine termica, eventuali focolai nascosti. Gli apparecchi impegnati sono decollati da Dübendorf (ZH), Payerne (VD) e Locarno.

