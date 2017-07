La Divisione della Giustizia si riorganizza

Una riforma, un progetto di riorganizzazione della Divisione della Giustizia per migliorare la struttura, l’organizzazione e la gestione degli Uffici, valorizzando nel contempo le regioni periferiche cantonali. Così il direttore del Dipartimento delle Istituzioni, Norman Gobbi ha presentato questa mattina, venerdì 14 luglio, a Bellinzona le riorganizzazioni in atto che concernono i settori "Registri" ed "Esecuzione e fallimenti". Riorganizzazioni che, all'atto pratico, si caratterizzano per la costituzione di una "Sezione" per ogni settore.

Per quanto concerne il settore "Registri" alla nuova sezione, che si chiamerà appunto "Sezione dei registri" saranno subordinati gli Uffici dei registri del Sopraceneri e del Sottoceneri, l’Ufficio del registro di commercio, l’Ufficio del registro fondiario federale, nonché la costituenda Autorità cantonale di prima istanza unica nel settore della Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE).

Per quanto riguarda il settore "Esecuzione e fallimenti", viene anche qui creata la nuova "Sezione esecuzioni e fallimenti", all’interno della quale troveranno posto l'Ufficio esecuzione e l'Ufficio fallimenti. Nel primo vengono confermati i Centri di competenza cantonali siti a Faido, ovverosia il Contact center e il recentemente costituito Centro cantonale per i precetti esecutivi.

"Le riorganizzazioni della Divisione della giustizia - ha riferito il ministro, spalleggiato dalla direttrice della Divisione, Frida Andreotti - s’inseriscono coerentemente nella manovra di risanamento delle finanze cantonali varata dal Consiglio di Stato e approvata dal Gran Consiglio nel corso del 2016, che mira a raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2019". A tendere, le riorganizzazioni in questione si tradurranno infatti "in un risparmio annuale pari a circa 2 milioni di franchi, portando quindi un beneficio significativo in termini finanziari".

Tramite queste riorganizzazioni, si è fatto notare, il Consiglio di Stato ha fatto sua la volontà del Dipartimento delle istituzioni di continuare a garantire i servizi assicurati dagli Uffici periferici dei due settori, adeguandoli all’evoluzione della nostra società, prevedendo un’apertura parziale e un servizio di sportello su appuntamento.

(Red)