La neve fa capolino anche in Ticino

Dopo un’interminabile fase di stabilità, con cieli sereni, temperature miti e nessuna precipitazione, anche in Ticino il tempo sta cambiando.

Se in Svizzera interna il gelo e la neve avevano fatto capolino sino in pianura già gli scorsi giorni, il forte vento da nord ha permesso a qualche fiocco di neve di varcare le Alpi e fare capolino anche nel nostro Cantone. Poca roba in ogni caso. Il manto nevoso si è infatti depositato unicamente nel Ticino settentrionale lungo la dorsale alpina, senza generalmente superare i 5 centimetri.

Sempre a causa (o grazie) al vento tempestoso, i cieli del Ticino centrale e meridionale si sono invece mantenuti limpidi, e continueranno ad esserlo anche per i prossimi giorni. Qualche fiocco continuerà per contro a turbinare in montagna almeno sino a domenica. Si tratterà comunque di precipitazioni di scarsa intensità.

Attenzione al vento

Permane sino a domani l’allerta meteo di livello 3 per tutto il Ticino a causa dei forti venti a basse e medie quote. Gli stessi, dopo una “pausa” giovedì mattina, torneranno a soffiare impetuosi sfiorando i 100 km/h. Venerdì e sabato perderanno intensità, lasciando il posto a temperature decisamente invernali, che nella prima parte del week-end non dovrebbero superare i 3 gradi in pianura. Domenica ci attendono invece piacevoli 9 gradi.

(Red)