La paura non ferma i viaggi dei ticinesi

Nonostante il terrorismo, non sono pochi quelli che hanno scelto di andare in vacanza all'estero. Città europee e destinazioni esotiche le mete preferite.

di Martina Salvini

Le festività natalizie, oltre che un atteso momento per passare del tempo in famiglia, fanno spesso rima con qualche viaggio in compagnia. Che siano le capitali europee o una fuga verso le spiagge assolate dei Caraibi, i ticinesi amano da sempre spostarsi e trascorrere qualche giorno (o settimana) fuori dal Cantone, godendo dei più spettacolari paesaggi o delle tante attività chele città del Vecchio continente possono offrire.

Nell’ultimo anno, tuttavia, sono diversi i tragici fatti che hanno insanguinato l’Europa, in una scia di terrore iniziata con la strage al Bataclan di Parigi del novembre del 2015, fino all’attacco ai mercatini di Natale a Berlino, cronaca di appena qualche giorno fa.

Come si è tradotto tutto ciò nelle abitudini dei viaggiatori del nostro Cantone? Abbiamo rivolto la domanda a due esperti del settore: Gaby Malacrida, portavoce per il Ticino di Hoteplan Suisse e Italia, e Giancarlo Leonardi, responsabile di Kuoni per il nostro Cantone.

