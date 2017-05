La Rai alla scoperta del Ticino

(LE FOTO) Appuntamento per domenica 4 giugno alle 12.20 con la puntata girata nel nostro Cantone. A tu per tu con i presentatori, Patrizio Roversi e Daniela Ferolla.

di Chiara Tomasini

Ci sono dei programmi storici che nella mente dei telespettatori, anche nella Svizzera italiana, fanno rima con Rai. È il caso di Linea Verde, trasmissione itinerante alla scoperta del territorio italiano in onda su Rai Uno dal 1981 e che oggi ha due edizioni, Linea Verde Sabato, condotto da Marcello e Chiara Giallonardo, e Linea Verde Domenica, condotto da Patrizio Roversi (storico volto di Turisti per caso insieme a Syusy Blady) e Daniela Ferolla (già Miss Italia 2001). Proprio quest’ultimi sono in Ticino da lunedì per girare l’ultima puntata dell’edizione invernale del programma, che da tradizione viene ambientata fuori dai confini italici. Una bella vetrina per la Svizzera italiana e i suoi tesori, dato che la trasmissione viene vista in media da 2 milioni e mezzo di spettatori. Abbiamo intercettato Patrizio e Daniela ieri a Lugano, intenti a scoprire i segreti e le prelibatezze di una storica gastronomia del centro città.

Come mai avete scelto di venire alla scoperta del Ticino?

Patrizio Roversi Per confrontare le caratteristiche e i criteri dell’agricoltura italiana, di cui noi parliamo a Linea Verde, con quelle dell’agricoltura svizzera e in particolare del Canton Ticino. Ci interessa fare un discorso sull’organizzazione agricola e sui prodotti, ma anche sugli obiettivi dell’agricoltura nei rispettivi territori.

Che tipo di accoglienza vi è stata riservata?

Daniela Ferolla Questa parte della Svizzera la conoscevo poco, è un posto molto bello e ci siamo trovati bene, l’accoglienza è stata molto positiva. Abbiamo incontrato persone molto rispettose delle regole e questo, se da una parte è sicuramente positivo, dall’altra a volte vi rende… poco elastici! (ride, ndr.)

All’estero e anche nella vicina Italia spesso gli svizzeri vengono visti attraverso stereotipi. Era così anche per voi?

P.R. Io sono lombardo per cui non ho trovato grandi differenze, anche a livello linguistico: capisco perfettamente il vostro dialetto e questa è una grande soddisfazione! Adesso (ieri, ndr.) andiamo a raccontare il “Zincarlin de la Val da Mücc” (è il noto formaggino, ndr.) e come vedi ho un uso della “ü” che è perfetta (ride, ndr.). Gli stereotipi sono tutti confermati visto che erano positivi. Una cosa che stiamo verificando è l’attenzione per la sostenibilità che ha l’agricoltura svizzera in generale e quella ticinese in particolare. La caratteristica che ci ha stupito della vostra politica agricola è che la sostenibilità è uno degli obiettivi fondamentali: tutto è orientato alla gestione dell’ambiente e del territorio da parte dell’agricoltura.

D.F. In questa puntata il tema è proprio l’ecosostenibilità e il turismo rurale. Ieri (martedì, ndr.)sono stata in un’azienda meravigliosa sopra Osco e lì ci siamo trovati di fronte a una realtà tipica presente nel nostro immaginario della Svizzera. Abbiamo incontrato delle persone felici, ma anche degli animali felici!

Come avete scelto le realtà da visitare?

P.R.: La redazione del programma ha lavorato a stretto contatto con Ticino Turismo e Svizzera turismo e ci siamo affidati anche ai loro suggerimenti per individuare le realtà più significative. C’è un po’ di tutto: Daniela ha visitato una stalla e un allevamento bovino, io domani (oggi, ndr.) andrò in un’azienda che produce ortofrutta, all’avanguardia per quanto riguarda la ricerca tecnologica in agricoltura.