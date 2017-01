La società ticinese è molto polarizzata

L'approvazione, lo scorso 25 settembre dell'iniziativa popolare “Prima i nostri” promossa dall’UDC e la bocciatura, lo stesso giorno, dell’iniziativa “Basta con il dumping salariale in Ticino” dimostrano l'esistenza di forti polarizzazioni nella società ticinese. A dirlo è l’Osservatorio della vita politica regionale dell’Università di Losanna, dopo aver analizzato un campione rappresentativo di 1'141 cittadini ticinesi con diritto di voto.

Fra i sostenitori delle due iniziative, fa notare l'Osservatorio, spiccano i votanti con una formazione scolastica di base, i disoccupati, coloro che hanno un giudizio negativo sulla propria situazione economica e su quella del cantone Ticino, piuttosto o molto critici verso l’afflusso di frontalieri in Ticino e con poca o nessuna fiducia nel governo federale e in quello cantonale, poca o nessuna fiducia nelle associazioni padronali e sindacali.

Chi ha votato contro le due iniziative è caratterizzato da un profilo per taluni aspetti opposto: ha spesso una formazione universitaria, una posizione professionale di direttore o dirigente e tende ad esprimere un giudizio positivo sulla propria situazione economica e su quella del Ticino. Simile è il profilo di chi ha votato a favore dei due controprogetti, dove il votante-tipo è perlopiù molto fiducioso nel governo (federale e cantonale), abbastanza o molto fiducioso nelle associazioni padronali e sindacali, con un’opinione abbastanza critica sull’attuale quota di frontalieri in Ticino ma che riconosce nel contempo il loro contributo all’economia ticinese.

In generale, i votanti hanno seguito le raccomandazioni dei diversi partiti di riferimento. Al tempo stesso, risulta una maggiore capacità di LEGA e UDC, rispetto agli altri partiti, di convincere il proprio elettorato e coloro che non dichiarano alcun partito di riferimento di seguire le loro indicazioni con l’iniziativa “Prima i nostri” e il relativo controprogetto. Per contro, l’analisi mostra la maggiore capacità di PLR e PPD, rispetto agli altri partiti, di mobilitare in modo compatto il proprio elettorato in occasione dell’iniziativa “Basta al dumping salariale” e del controprogetto. Da parte loro, i sostenitori del PS hanno contribuito al risultato finale fornendo più sostegno al contro-progetto rispetto all’iniziativa.

(Red)