La strategia di AET per superare la crisi

di Nicola Mazzi

Il 2017 è stato un anno complicato per l’Azienda elettrica ticinese (AET). Ma qualche segnale di ripresa si vede all’orizzonte. Ne abbiamo parlato con il direttore Roberto Pronini.

Direttor Pronini che bilancio fa del 2017? C’è stato qualche segnale di ripresa dopo un 2016 negativo?

Dopo anni di costante decrescita, nel 2017 i prezzi dell’energia elettrica sui mercati all’ingrosso hanno dato i primi segnali di ripresa. Un’evoluzione incoraggiante, ma al momento non ancora sufficiente a garantire la copertura dei costi di produzione dei nostri impianti idroelettrici, di conseguenza anche il 2017 si chiude con una perdita operativa.

Che fluttuazione hanno avuto i prezzi dell’energia? Quali le ripercussioni sui consumatori?

La situazione varia a dipendenza delle strategie di acquisto di ogni singola azienda. Di regola gli acquisti sono effettuati con un paio d’anni di anticipo sulla fornitura, ragione per cui nel 2018 i distributori del Cantone potranno rifornire i propri clienti a un costo in linea con quello degli anni precedenti. Un leggero aumento della bolletta, stimato in poco più di 30 franchi all’anno per economia domestica, sarà invece da ricondurre al maggior supplemento di rete previsto dall’introduzione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 della Confederazione. Dal 2019 saranno possibili aumenti di prezzo più incisivi da parte di alcune aziende di distribuzione.

Come è andata la produzione?

Il 2017 è stato un anno meteorologicamente piuttosto asciutto. Ciò ha influito negativamente sulla produzione idroelettrica di AET, che è stata inferiore di circa il 20% rispetto alla media decennale. Questo deficit di produzione si traduce in minori entrate e di riflesso in un peggioramento del risultato, già penalizzato da prezzi di mercato ai livelli inferiori.