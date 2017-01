La vendita online spicca il volo anche da noi

Lo shopping in rete è aumentato del 21% nel 2016. Il Cantone è in linea con i dati svizzeri: sono 190mila i ticinesi che hanno fatto acquisti su internet.

di Nicola Mazzi

Nei giorni scorsi con i grandi distributori avevamo fatto un bilancio in chiaro scuro sugli acquisti nel 2016. Tra le ragioni emerse quale causa delle difficoltà riscontrate dai grandi magazzini vi è quella dell’incremento del commercio online. Un settore ancora poco conosciuto, ma in grande sviluppo. A dimostrazione di questo fatto i dati diramati da Amazon. L’azienda ha battuto un altro record: le feste del 2016 sono state storiche, con più di un miliardo di pacchi spediti nel mondo con il servizio Prime. Si tratta di una cifra cinque volte superiore a quella del 2015. Con Carlo Terreni, direttore di Netcomm suisse, abbiamo voluto approfondire la questione. I dati emersi sono molto interessanti ed evidenziano come vi sia un boom di questo sistema d’acquisto.

Direttor Terreni ci spiega di che cosa si occupa la sua associazione?

La nostra associazione raggruppa oltre 200 aziende che si occupano di commercio elettronico, di acquisti online. Da poco abbiamo concluso lo studio annuale sull’andamento di questo settore dal quale sono emersi diversi aspetti interessanti .

Come è andato il commercio online in Svizzera e in Ticino nel 2016?

L’e-commerce è cresciuto del 21% rispetto all’anno precedente. Un aumento che non è scaturito dalla crescita del numero di persone che comprano online, ma dal fatto che chi acquista lo fa in modo più importante, spende più denaro. Infatti, in Svizzera, abbiamo una delle penetrazioni degli acquisti online più alte d’Europa, vicina al 90%. Questo dato si basa sulle persone tra i 16 e i 65 anni che utilizzano internet e già da qualche anno quasi tutti gli svizzeri, almeno una volta l’anno, fanno un acquisto via web.

Ci sono delle differenze di comportamento tra i ticinesi e il resto del Paese?

Il Ticino, purtroppo, rappresenta solo il 4% della popolazione degli online shopper svizzeri. Stimiamo però, seppur con significativo margine di errore statistico, che siano oltre 190.000 i ticinesi che acquistano abitualmente online. Questo dinamismo digitale dal punto di vista della domanda di beni e servizi online non è ancora corrisposto da una vitalità delle imprese ticinesi. Sono infatti ancora poche, escluse le grandi realtà della moda insediate sul territorio, le aziende che stanno cogliendo l’opportunità della vendita via internet nel nostro Cantone.