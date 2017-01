L'arrivo dei Re Magi in Ticino

(LE FOTO) I tre viaggiatori carichi di doni per i bambini sono giunti in molte località del Cantone venerdì in occasione della festa dell'Epifania. .

A Lugano anche ques’tanno il circolo ippico degli ufficiali ha organizzato per la giornata di ieri il corteo a cavallo incontrando la popolazione in Piazza della Riforma. I magi hanno donato mandarini ai bambini e nel pomeriggio si sono recati alla Fondazione OTAF di Sorengo.

Una giornata fredda ma soleggiata ha accolto in diverse località del Ticino l’arrivo dei Re Magi. A Lugano anche ques’tanno (il 18°) il circolo ippico degli ufficiali ha organizzato il corteo a cavallo incontrando la popolazione in Piazza della Riforma alle 11.15. I magi hanno donato mandarini ai bambini e nel pomeriggio si sono recati alla Fondazione OTAF di Sorengo. In serata, per la prima volta, la cavalcata è giunta a Caslano, sul sagrato della chiesa di San Cristoforo, al termine del concerto dell’Epifania.

Nel Mendrisiotto i Magi sono giunti ad Arzo accolti da tanti bambini e dal presepe, nonché a Castel San Pietro, dove hanno sfilato insieme agli zampognari.

Passiamo nel Sopraceneri. A Locarno il corteo dei saggi d’Oriente – in sella alle loro cavalcature – è partito da Piazza Fontana Pedrazzini, per raggiungere il centro Sacra Famiglia dove ha donato i propri doni ai bambini. Nella città sul Verbano i festeggiamenti dell’Epifania si concluderanno questa sera, sempre al centro Sacra Famiglia, nel Quartiere Nuovo, alle 20, con la tradizionale tombola.

A Cugnasco l’incontro con i Magi si è svolto presso la chiesa parrocchiale. Ad attenderli il presepe vivente e tutti i bambini della parrocchia. I Re Magi hanno portato i doni a Gesù Bambino e a tutti i giovanissimi.

I tre viaggiatori carichi di doni per i bambini sono giunti alle 10 anche a Mairengo, in una cornice affollata di bambini (ad ognuno un pacchetto-dono) e adulti. Un’asta benefica e un pranzo in comune presso il ristorante del paese hanno suggellato l’ultima festività natalizia.

A Brissago la tradizione è invece tutta in stile lacustre. La 17ª Nodada de la befana, organizzata dal Verbano Sub, ha registrato 56 partecipanti, una temperatura dell’acqua di 8 gradi e di 5 dell’aria. Tutti hanno terminato la prova lungo un tratto a nuoto, sotto l’occhio vigile dell’apparato di sicurezza, composto da una decina di subacquei, dalla polizia lacuale e dai soccorritori del servizio Salva a terra. Più di trecento persone hanno assistito alla manifestazione, allietata dai commenti ed interviste di Ezio Guidi.

(Red)