L'edilizia ticinese non è malata, ma...

di Nicola Mazzi

I numeri dicono che qualche problema esiste, ma pure che la situazione non è drammatica. La Società svizzera impresari costruttori sezione Ticino ha tenuto ieri la sua assemblea annuale al Mercato coperto di Mendrisio. Un momento importante per fare il punto della situazione.

Il direttore Nicola Bagnovini ha messo in evidenza un calo della massa salariale (-5.8%) rispetto al 2015 e la tenuta delle domande di costruzione. Ha pure evidenziato l’aumento dello sfitto (il tasso è ora attorno all’1,2%). E malgrado il fatto che le abitazioni non occupate (circa 2.600) equivalgono alle nuove costruzioni, non si può parlare di bolla immobiliare. Bagnovini ha rilevato come siano due i settori in cui esiste un buon potenziale di lavoro: il rinnovo del parco immobiliare esistente e la realizzazione di abitazioni a misura di anziani.

Il futuro? Secondo l’inchiesta del KOF l’edilizia principale potrebbe peggiorare solo leggermente sia a livello nazionale sia a livello cantonale, una sostanziale tenuta dovuta alle buone prospettive del genio civile. Andranno invece meno bene le cose in Ticino per l’edilizia accessoria, con pareri più pessimisti rispetto al resto del Paese.