Da 10 anni un faro contro la violenza

La Fondazione Tamagni non abbassa la guardia. Ecco cos'è cambiato dal 2008 grazie all’attività d'informazione e prevenzione. Messa del Vescovo in ricordo di Damiano.

di Maurizio Valsesia

«D'ora in avanti non saremo più gli stessi». Parole profetiche quelle che Carla Speziali pronunciò il 4 febbraio 2008 in occasione della marcia silenziosa con cui la popolazione volle esprimere il lutto di una città e di un Cantone, insieme alla solidarietà nei confronti della famiglia di Damiano Tamagni. Il ragazzo era deceduto tre giorni prima, la sera del 1° febbraio, in pieno carnevale, sul selciato di Città Vecchia, vittima di un assurdo pestaggio per il quale furono poi condannati tre giovani più un minorenne, che neppure conoscevano la loro vittima, scelta a caso in una sorta di gioco rabbioso estemporaneo: “Meniamo, scappiamo e ci facciamo due risate”.

La frase dell’allora sindaco di Locarno non esprimeva una visione cupa, che pure c’era nell’aria insieme al dolore e allo sgomento di quei giorni. Ma a 10 anni dai fatti è indubbio che i carnevali hanno investito molto nella sicurezza. Perquisizioni alle entrate, divieti severi e massiccia presenza di personale della sicurezza sono la norma. Questa feste avranno perso un po’ della spensieratezza del passato, ma ne è valsa la pena.

«Non saremo più gli stessi» anche e sopratutto perché non abbiamo dimenticato Damiano. Lo ricordiamo ogni anno grazie alla Fondazione che porta il suo nome, che in 10 anni ha ideato e perpetuato tanti progetti concreti, tesi a sensibilizzare i giovani sui rischi legati alla banalizzazione della violenza. Voluta e tenuta in piedi con impegno costante dalla famiglia, la Fondazione è sostenuta da migliaia di persone, da enti e associazioni. «Non siamo più gli stessi», dunque, perché molti ticinesi ne riconoscono l’utilità sociale e la sostengono con convinzione, ancora oggi dopo 10 anni. La sentono insomma un po’ loro.

Per ricordare Damiano, dopodomani, sabato 3 febbraio, alle 18.00, verrà celebrata una Messa presieduta dal Vescovo Valerio Lazzeri nella chiesa di San Bartolomeo a Davesco-Soragno. Sarà il momento per gli abbracci e le riflessioni.