100 anni di passione per i cruciverba

di Teresio Valsesia

“Ogni mattino, quando ricevo il Giornale del Popolo, lo sfoglio leggendo i titoli degli articoli. Poi mi dedico al cruciverba dell’ultima pagina (“Non in quella dei morti”!), che mi impegna fino a mezzogiorno. Non sempre, ma spesso riesco a completarlo, anche se non sono sicuro di averlo fatto correttamente. Comunque le caselle sono piene ed è una bella soddisfazione”. Quella dell’enigmistica è una vecchia passione di Aurelio Gnesa, mai dismessa anche ora, alla vigilia dei cento anni. Il significativo traguardo cadrà domani (martedì), “ma senza grandi feste”, precisa lui con la riservatezza che l’ha sempre contraddistinto.

“Sciavatign”, ossia calzolaio: questa la sua professione, svolta in un negozietto a Brione Verzasca: “Avevo clienti un po’ da tutta l’alta valle, ma in realtà il mio desiderio era quello di fare il muratore. Però a quei tempi - eravamo negli anni della grande crisi mondiale dell’inizio degli anni Trenta - nessuno mi voleva assumere. I piccoli impresari di allora davano la garanzia di un lavoro stabile e duraturo. Così sono andato a Locarno a imparare il mestiere che mi ha accompagnato per lunghi anni”.

Una famiglia numerosa (otto tra fratelli e sorelle) e la tradizione di contadini, come tanti in Verzasca. “In effetti il calzolaio l’ho fatto non proprio a tempo pieno, ma mescolandolo al lavoro di segantino sui monti sopra il villaggio. Avevo incominciato a sei anni, poiché allora le scuole iniziavano a metà ottobre e terminavano a metà maggio. In tal modo avevamo la possibilità sin da bambini di aiutare nella custodia delle bestie, come loro sempre a piedi nudi. Niente vipere: è sempre andata bene, ma un fulmine ci ha ucciso tre capre. Era il girono di Sant’Anna. Me lo ricordo bene poiché certe tragedia non si dimenticano”.