103 candeline per Cesarina

Sabato 3 marzo, attorniata dai suoi famigliari, la signora Cesarina Binda ha festeggiato un compleanno molto speciale: per lei sulla torta c'erano infatti ben 103 candeline!

L’eccezionale traguardo è poi stato sottolineato lunedì con una piccola festicciola organizzata presso la Casa San Giorgio di Brissago dove essa vive. La signora Binda è stata omaggiata dalla direzione e dal personale dell’Istituto e ha ricevuto la visita delle autorità di Brissago, rappresentate dal sindaco Roberto Ponti e dalla sua vice Eugenia dell’Ora, i quali hanno portato gli auguri a nome di tutta la comunità di Brissago alla decana del paese.

Nata e cresciuta Brissago, Cesarina ha sempre vissuto nella frazione di Piodina e alla sua veneranda età, sprigiona ancora un’invidiabile lucidità, freschezza e molta voglia di vivere. Cesarina proviene da una famiglia di cinque figli, due maschi e tre femmine e tutta la sua vita è stata caratterizzata dalla grande dedizione per la famiglia. Sposatasi in giovane età, ha condiviso con il marito Fulvio, rinomato cuoco, la nascita di tre figli, Yvonne, Alberto e Sergio, quest’ultimo purtroppo morto all’età di tre anni a causa della meningite.

Essa ha lavorato dapprima per diversi anni come aiuto cucina all’asilo comunale di Brissago e in seguito presso la Fabbrica Tabacchi come sigaraia oltre che a dedicarsi alla famiglia e alla campagna. Dopo la pensione ha accudito i suoceri a casa propria e da quando le forze sono venute meno, si è trasferita alla Casa San Giorgio con il figlio Alberto.

(Red)