12 mesi per tentata violenza carnale

Questa la pena, sospesa per due anni, inflitta all'uomo accusato di aver violentato la moglie nel marzo del 2014. Per la Corte: "Dichiarazioni non pienamente attendibili".

Le dichiarazioni dell'imputato, un 45enne del Locarnase, e della moglie che lo ha trascinato in tribunale per violenza carnale, non sono attendibili. La Corte delle Assise criminali di Locarno, riunite a Lugano, ha riconosciuto l'uomo colpevole di violenza carnale, ma tentata, stabilendo una pena di dodici mesi, sospesa per due anni. Il marito è stato anche riconosciuto colpevole di danneggiamento ai telefoni della moglie e di minacce nei confronti del presunto amante della donna, ma è stato prosciolto dagli altri capi di accusa.

La Corte presieduta dal giudice Marco Villa ha inoltre riconosciuto alla donna un risarcimento di mille franchi per torto morale (contro ai 15mila chiesti dall'accusa). Secondo il giudice "dagli atti non c'è alcun elemento di sofferenza successiva ai fatti", ricordando che l'uomo e la donna sono tornati a convivere e hanno avuto un secondo bambino insieme.

I fatti risalgono al mazo del 2014, quando l'uomo, un cittadino portoghese, avrebbe costretto la moglio a un rapporto sessuale contro la sua volontà. Il 45enne l'avrebbe anche minacciata con un coltello, impodendole di andarsene dall'appartamento in cui si trovavano. Ma secondo la Corte le dichiarazioni rese dalle parti stridono, non permettendo così di chiarire "in modo chiaro che i fatti si siano svolti in un certo modo", ha spiegato il giudice Villa. Solamente alcuni "elemente oggettivamente incontestabili", come le testimonianze dei vicini, una in particolare ha potuto determinare la natura di alcuni lividi sul corpo della donna.

Il difensore, Fiorenzo Cotti, auspicava invece che il suo assistito fosse prosciolto dalla maggior parte dei capi d'accusa, mentre l’accusa, rappresentata dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni, aveva proposto una pena detentiva di tre anni.

(Red)