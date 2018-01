12enne investita a Losone

La bambina stava attraversando la strada verso le 7.45 in via Mezzana, in direzione di Golino, quando un'auto l'ha travolta. La giovane avrebbe riportato ferite gravi.

La Polizia cantonale comunica che questa mattina verso le 7.45 a Losone è avvenuto l'investimento di un pedone.

Un automobilista 55enne cittadino italiano circolava su via Mezzana in direzione di Golino. Giunto all'altezza del passaggio pedonale adiacente alcuni esercizi commerciali, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha urtato una bambina di 12 anni cittadina svizzera domiciliata nella regione che stava attraversando le strisce pedonali da sinistra verso destra rispetto alla vettura investitrice.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Salva, che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato la giovane all'ospedale. A detta dei medici la bambina non avrebbe riportato ferite gravi.

(Red)