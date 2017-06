73enne annega a Porto Ronco

(LE FOTO) L'uomo stava nuotando all'altezza della Centrale elettrica, quando è improvvisamente scomparso in acqua. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione.

Un uomo di 73 anni è deceduto oggi pomeriggio, poco dopo le 14, a Porto Ronco. L'uomo, un cittadino tedesco residente in Germania, è stato segnalato privo di sensi nelle acque del Lago Maggiore a circa 50 metri dalla riva in zona centrale idroelettrica.

Stando a una prima ricostruzione della Polizia, l'anziano, che nuotava in compagnia di un conoscente, è improvvisamente finito sott'acqua per cause che l'inchiesta di dovrà stabilire.

L'uomo è stato soccorso da un'imbarcazione privata, per poi essere trasportato sul molo del porto dove sono iniziate le operazioni di rianimazione, purtroppo senza esito.

(Red)