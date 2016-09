Da 80 anni divertimento senza motore

Maurizio Valsesia

Grandi lame bianche sferzano l’aria nel cielo dell’aeroporto cantonale di Locarno. Non si sente alcun motore. A rompere il silenzio è solo il sibilo dell’aria tagliata dalle ali e che accarezza con un fruscio la carlinga dell’aliante. Perché di alianti stiamo parlando. Il modo più semplice - e antico, come vedremo - di volare.

Sabato all’aeroporto cantonale di Locarno oltre 300 persone hanno avuto l’opportunità di scoprire quest’arte aviatoria partecipando ai festeggiamenti per gli 80 anni del Gruppo Volo a Vela Ticino. «Siamo estremamente soddisfatti – afferma al GdP il presidente del GVVT Claudio Lazzarino – tra gli oltre trecento presenti una quarantina hanno potuto provare l’ebrezza del volo con l’aliante. Molti i giovani. Per noi è importante perché sin dagli albori del volo un gran numero di piloti di velivoli a motore ha iniziato con gli alianti. È la tradizione che si conferma».

La sede del Gruppo è nota. Transitando sull’A13, a lato della pista in erba dell’aeroporto, siamo abituati a vedere i grandi alianti adagiati su un lato oppure chiusi in speciali contenitori invernali. È la sede del GVV. Un aero club a tutti gli effetti, con il prefabbricato con le grandi mappe sulle pareti e la macchina del caffè. Fuori il pergolato e la griglia. Un hangar ospita altri velivoli oltre a quelli visibili all’esterno: una decina tra gli alianti della GVVT, compresi i biposto per la scuola di volo, e quelli dei privati. Ci sono anche due “trattori dell’aria”, gli apparecchi a motore che trainano in quota gli alianti.

La pista sud è a disposizione del GVV e la convivenza con gli altri inquilini dell’aeroporto è buona (paracadutisti, volo a motore, Rega, militari, elicotteri privati).

Ricordiamo brevemente come vola un aliante. Grazie al traino si raggiunge un’altezza fino a mille metri sopra l’aeroporto. Poi, sfruttando le correnti d’aria, le cosiddette “termiche”, si sale di quota. Volando vicino alle creste delle montagne compiendo una serie spirali a salire, è possibile restare in aria ore, sospinti dalle correnti ascensionali che risalgono lungo i crinali. Sospinti dall’aria calda sotto le ali si vola fino in cima alla Verzasca, poi in Vallemaggia e ritorno. Ma è poco più che un volo fuori dalla “porta di casa”. Non sono rari voli di 200 e 300 km , fino a 500 e oltre. Significa restare in aria ore, toccando il Monte Rosa verso ovest o sorvolando il Passo del Tonale verso Bolzano. Senza consumare un goccio di benzina. Prima che i fratelli Wright compissero il loro primo volo (poco più di un balzo) con un velivolo a motore, l’uomo si era avvicinato al volo grazie agli alianti (gli stessi Wright ne costruirono e testarono diversi modelli prima di installarvi un motore).

In Ticino, sulla spinta di una passione che si faceva crescente, sia nella vicina Italia, sia a nord, in Germania, nel 1936 alcuni precursori fondarono il Gruppo Volo a Vela. Lo stesso Ettore Monzeglio, il più famoso pilota ticinese, volò e gareggiò con gli alianti.

Per altre informazioni sul GVV e per eventuali visite durante l’anno (con soli 120 fr. si può compiere un volo) consultare il sito www.gvvt.ch/index.php.