Abusò della figlia della compagna, condannato

Dovrà passare in carcere 9 mesi il 30enne che tra l'agosto 2011 e il marzo 2013 commise almeno una sessantina di abusi con la figlia della sua compagna. La sentenza emanata dalla corte delle Assise criminali di Locarno in Lugano presieduta dal giudice Marco Villa, prevede infatti 36 mesi di detenzione, dei quali ben 27 sospesi con la condizionale per 3 anni.

Confermato dunque l'atto di accusa stilato dal procuratore pubblico Antonio Perugini, che aveva a sua volta chiesto 3 anni di carcere, non opponendosi a una sospensione parziale della pena.

L'avvocato difensore Olivier Ferrari, invece, si era battuto per una pena non superiore ai due anni. Per la Corte ha avuto un peso il fatto che l'imputato all'epoca dei fatti era un giovane adulto, manifestamente immaturo, nonché la sua buona condotta negli anni successivi. Il giudice non ha comunque mancato di sottolineare che quanto commesso sia stato grave.

