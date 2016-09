Acqua ancora non potabile, interviene la Protezione civile

Rimane non potabile l'acqua nei Comuni di Cugnasco-Gerra, di Lavertezzo-Piano e nel quartiere delle Gerre di Sotto del Comune di Locarno. Lo fa sapere la Protezione civile, ricordando che non è per il momento prevedibile quando la situazione tornerà alla normalità.

Fino a nuovo avviso dunque ogni utilizzo dell’acqua è severamente vietato. In particolare per bere, cucinare, lavare alimenti, per l'igiene personale (igiene orale, doccia, ecc.) e per le attività domestiche (bucato, stoviglie, ecc.). Nella nota stampa viene infatti sottolineato che trattandosi di un problema di natura chimica, la bollitura è assolutamente inefficace.

Per far fronte al problema, oggi (dalle 16.00 alle 20.00) la Protezione Civile di Locarno e Vallemaggia provvede alla distribuzione di acqua potabile nei seguenti luoghi: Cugnasco, Gerra Piano e Gerre di sotto presso la piazza del centro a Gerra Piano davanti alla chiesa, e presso il centro scolastico comunale di Lavertezzo (via alla scuole 43). A ogni nucleo familiare verranno distribuite 6 bottiglie in PET da 1.5 L.

A partire da domani, lunedì, e fino alla risoluzione del problema, la fornitura d’acqua potabile sarà assicurata con approvvigionamento tramite autocisterne. La popolazione, in caso di necessità, dovrà recarsi sul luogo di fornitura con contenitori e/o bottiglie vuoti. Informazioni supplementari seguiranno in un secondo tempo.

La Protezione Civile ha inoltre attivato il seguente numero per informazioni e segnalazioni (funzionante dalle 09.00 alle 22.00): 091 751 66 90

Aggiornamenti al riguardo saranno pubblicati sui rispettivi siti: www.cugnasco-gerra.ch / www.lavertezzo.ch / www.locarno.ch

Si raccomanda di seguire i comunicati radio e televisivi per gli aggiornamenti del caso e di informare vicini e conoscenti sulla non potabilità.

(Red)