Acqua contaminata da benzina

A Cugnasco-Gerra, Lavertezzo-Piano e nel quartiere delle Gerre di Sotto del comune di Locarno l'acqua non è potabile. La bollitura non elimina il problema.

Vapori di benzina disciolti nell'aria sono entrati in contatto con l'acqua, rendendola non potabile nel comune di Cugnasco-Gerra, a Lavertezzo-Piano e nel quartiere delle Gerre di Sotto del comune di Locarno. Lo comunica oggi, sabato, l'azienda acqua potabile di Cugnasco-Gerra.

Trattandosi di un problema di natura chimica, la bollitura non lo elimina. L'azienda raccomanda quindi all'utenza di non berla e di non usarla per l'igiene orale, per preparare cibi freddi e bevande, per lavare alimenti e risciacquare utensili e stoviglie.

(Red)