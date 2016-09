Acqua non potabile fino a venerdì

A Cugnasco-Gerra, Lavertezzo Piano e nel quartiere di Locarno Gerre di sotto non si potrà bere l'acqua ancora per 5 giorni. Continua la distribuzione di bottiglie di PET.

La Protezione Civile Locarno e Vallemaggia fa sapere che l'avviso di non potabilità dell'acqua presso Cugnasco-Gerra, Lavertezzo Piano e il quartiere di Locarno Gerre di sotto rimane in vigore.

La situazione durerà verosimilmente fino a venerdì 16 settembre e nel frattempo ogni utilizzo dell'acqua rimane assolutamente vietato, in particolare per bere, cucinare e lavare alimenti, per l'igiene personale (igiene orale, doccia, ecc.) e le attività domestiche (bucato, stoviglie, ecc.). Trattandosi di un problema di natura chimica, la PCI ribadisce che bollitura è assolutamente inefficace.

La distribuzione di acqua potabile continuerà ad essere assicurata dalla Protezione Civile Locarno e Vallemaggia presso la piazza del centro a Gerra Piano davanti alla chiesa e presso il centro scolastico comunale di Lavertezzo Piano, Riazzino (via alle Scuole 43) dalle ore 8.00 fino alle 20.00.

La fornitura d’acqua potabile sarà assicurata tramite autocisterne. La popolazione, in caso di necessità, dovrà recarsi sul luogo di fornitura con bottiglie e/o contenitori vuoti.

Vista la particolarità della situazione di emergenza, si conta sulla comprensione per i disagi e sulla collaborazione da parte della popolazione e si raccomanda di seguire i comunicati radio, televisivi e internet (www.lavertezzo.ch, www.locarno.ch e www.cugnasco-gerra.ch) per gli aggiornamenti del caso tenendo presente che la situazione persisterà nei prossimi giorni.

