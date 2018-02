Altre dimissioni alla San Carlo di Locarno

Anche il Municipio di Locarno si è soffermato sulla situazione di disagio venutasi a creare in seno all’Istituto per anziani San Carlo a seguito della decisione del suo direttore, Stefano Hefti, in carica dallo scorso mese di maggio, di presentare le proprie dimissioni, notificate all’Esecutivo la scorsa settimana. A queste dimissioni sono seguite ieri anche quelle del responsabile delle cure della Casa per anziani.

"Sotto la sua pur breve direzione Stefano Hefti era riuscito a ristabilire all’ Istituto San Carlo un clima di lavoro positivo ed orientato al futuro. Pertanto l’inoltro delle sue dimissioni ha creato un marcato disorientamento fra i residenti, i loro parenti e, soprattutto, fra il personale della struttura", scrive l'Esecutivo di Locarno in un comunicato stampa. "Una situazione di instabilità - continua - che inevitabilmente è stata oggetto anche di marcate pressioni mediatiche, che hanno ulteriormente accresciuto il clima di tensione sorto all’interno dell’Istituto, nonché generato allarme nell’opinione pubblica".

Intanto però a questa situazione si aggiunge anche la rinuncia da parte del capodicastero socialità della Città, Ronnie Moretti, alla conduzione politica dell’Istituto. A rilevarla sarà ora il municipale Giuseppe Cotti, capodicastero educazione, cultura e sport, con la supervisione del sindaco Alain Scherrer.

(Red)