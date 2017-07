Annegamento nel Verbano

Attorno alle 11.30 ad Ascona una 62enne residente nel canton Zugo è morta dopo essere finita sott'acqua per motivi ancora da stabilire. Sul posto i soccorritori del SALVA.

La Polizia cantonale comunica che questa mattina, poco prima delle 11.30, ad Ascona in zona bagno pubblico, vi è stato l'annegamento di una cittadina svizzera 62enne residente nel canton Zugo. La stessa si trova a circa 20 metri dalla riva quando, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, è finita sott'acqua.

La donna è stata soccorsa e portata a riva da due bagnanti che hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto la Polizia cantonale, la polizia comunale di Ascona e i soccorritori del SALVA che hanno iniziato le operazioni di rianimazione sulla spiaggia del bagno pubblico, purtroppo senza esito poiché la 62enne è deceduta sul posto.

(Red)