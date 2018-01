Anziano cade in un dirupo a Cugnasco

(LE FOTO) È successo questa mattina in zona Agarone mentre l'uomo stava facendo una passeggiata. Nella caduta ha riportato ferite di media gravità.

Questa mattina, verso le 9, in zona Agarone a Cugnasco, un uomo che stava facendo una passeggiata è improvvisamente caduto in un dirupo per circa 20/25 metri. Lo sventurato ha terminato la sua caduta riportando ferite di media gravità.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Comunale di Locarno, i pompieri di Tenero, l'Unita di intervento tecnico (UIT) dei pompieri di Locarno e i soccorritori del SALVA che, dopo aver prestato le prime cure all'uomo, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

(Red)