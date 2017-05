Ascona, in futuro una "Casa del Jazz"?

Oggi solo un’ipotesi lontana. Ma per il presidente di JazzAscona Casparis, sarebbe il traguardo di un binomio vincente per turismo e indotto.

di Maurizio Valsesia

Ascona sempre più “città del Jazz”. Presentando ieri la 33ª edizione di JazzAscona (da giovedì 22 giugno a sabato 1° luglio) i responsabili dell’evento, prodotto dall’Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli (OTLMV), hanno invitato a guardare lontano, arrivando a ipotizzare, una “Casa del Jazz”. Teatro della conferenza stampa l’hotel Carcani sul lungolago, completamente rinnovato. Al presidente di JazzAscona Guido Casparis, confortato dal successo che si consolida anno dopo anno, preme «far capire il valore del binomio jazz-Ascona e in particolare del connubio tra il Borgo e New Orleans (ndr. il festival asconese è l’unico in Europa supportato ufficialmente dalla Città sul Missisipi). È un patrimonio preziosissimo, che può portare ancora molto alla regione».

«Se Locarno ha edificato la Casa del Cinema, ecco che Ascona potrebbe accogliere la Casa del Jazz, un polo culturale internazionale, vivo. È un sogno, ma è compito del presidente invitare a guardare avanti. Già oggi JazzAscona non si limita più ai 10 giorni estivi (ndr. ad esempio nei mesi invernali raccoglie consensi crescenti la rassegna JazzCat)».

33ª edizione, non solo jazz: blues, funk, gospel, rock

Il programma allestito dal direttore artistico Nicolas Gilliet punta all’intrattenimento di un ampio pubblico e mira a presentare le molte sfaccettature della scena musicale di New Orleans. Dalla Metropoli sul Mississippi sono attesi il Premio Grammy Jon Cleary, che il 30 giugno ritirerà l’Ascona Jazz Award 2017, il trombonista Glen David Andrews, otto top band in esclusiva svizzera e soprattutto tanti musicisti giovani che porteranno per dieci giorni lo spirito festoso della Città del delta sul lungolago asconese. Il festival vuole crescere ampliando lo spettro musicale delle sue proposte. Fra concerti jazz, blues, gospel e gipsy, il variegato cartellone presenterà molte incursioni in generi come l’R&B, il funk e persino il pop rock (con i locarnesi Sinplus).

Altri grandi nomi: la cantante soul Opé Smith, la reginetta del soul-funk francese Nina Attal, il popolare showman italiano Paolo Belli (il 28 giugno) e la vincitrice del premio della critica a Sanremo 2015 Serena Brancale. Lo Swiss Jazz Award premierà un’autentica leggenda del jazz elvetico, Bruno Spoerri e tributerà vari omaggi a Fats Waller, Louis Prima ed Ella Fitzgerald, di cui ricorre il Centenario della nascita. Dalla Svizzera Italiana anche i “Re:funk” con il loro omaggio a James Brown. E molo altro ancora. Come l’esposizione Jazz Portraits, 70 ritratti di musicisti passati dal Borgo negli anni e immortalati dal fotografo Massimo Pedrazzini.

Insomma, come sempre c’è l’imbarazzo della scelta: 160 concerti, distribuiti su quattro palchi e diversi stage secondari, oltre a quotidiane jam session dalle 23 alla Cambüsa, parate di brassband e vari eventi speciali. Tra le novità, la riduzione in dimensioni del tendone al piazzale Torre: meglio un po’ più di aria aperta, si è detto. Confermata la cucina di New Orleans all’omonimo Villaggio. L’entrata rimane gratuita giovedì, domenica, lunedì e martedì; a pagamento (20 fr.) mercoledì 28 e nel fine settimana.