Ascona sempre più ecologica

Il Comune del Locarnese ha deciso di dotarsi di 5 nuovi mezzi non inquinanti e di 3 colonnine di rifornimento per vetture elettriche.

Il Comune di Ascona “strizza” un occhio all’ecologia. In seguito ad una serie di messaggi approvati dal Municipio, il borgo locarnese ha deciso di dotarsi di 5 nuovi mezzi non inquinanti e di realizzare più colonnine di rifornimento per le vetture elettriche, che passeranno così da 1 a quattro.

L’investimento complessivo in questo senso sarà di 173mila franchi. Investimento importante, giustificato dal grande successo dell’unica colonnina presente attualmente nel Comune, letteralmente “presa d’assalto” negli ultimi tempi considerando anche che dal 2011 al 2015 i consumi di energia elettrica per veicoli sono triplicati.

Le nuove colonnine verranno posizionate presso i parcheggi degli Angioli, di via Buonamano e del Bagno pubblico, nonché nel piazzale dell’autosilo.

(Red)