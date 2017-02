Auto contro un palo a Quartino

FOTO - Ferite non gravi per una conducente del Canton Zurigo che, oggi, verso le 15, ha perso il controllo dei veicolo ed è andata a sbattere contro un lampione.

Incidente della circolazione oggi, verso le 15, sulla strada cantonale a Quartino. Stando alle informazioni raccolte, il conducente di una Toyota immatricolata nel Canton Zurigo, per motivi da stabilre, ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un palo della luce. La passeggera del veicolo è rimasta ferita in modo apparentemente non grave.

Sul posto i soccorritori del SALVA con un’ambulanza che hanno prestato le prime cure alla ferita, in seguito trasportata al pronto soccorso. Sul posto anche gli agenti della Polizia Cantonale per i rilievi del caso.

(Red)