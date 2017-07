Bambina cade e picchia la testa a Brissago

(LE FOTO) La piccola è scivolata nei pressi della riva del Lago Verbano e ha riportato un trauma cranico. Necessario l'intervento della Rega per il trasporto all'ospedale.

Un infortunio è avvenuto questa mattina in riva al lago Verbano a Brissago. Poco dopo le 12.30 in via al Lago una bambina di 5 anni svizzero-tedesca è caduta da una scalinata da un'altezza di 1.5 metri battendo la testa su un sasso. Lo comunica la Polizia cantonale.

Sul posto sono intervenuti si soccorritori del Salva e della Rega che dopo aver prestato le prime cure alla bimba l'hanno trasportata all'ospedale. Stando ad una prima valutazione medica, la bambina ha riportato un trauma cranico. La polizia ha aperto un'inchiesta.