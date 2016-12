Bike sharing, 15 Comuni salgono in sella

di Maurizio Valsesia

A meno di un anno dalla sua entrata in funzione in città, la rete di bike sharing si estende ai Comuni della regione. Un successo di cui il Municipio guidato da Alain Scherrer può giustamente andare fiero. L’Esecutivo ha appena licenziato una richiesta di credito di 420mila franchi. La Città funge in sostanza da gestore, quindi non sono soldi a fondo perso (inoltre, grazie a sostegni e sussidi cantonali e federali e in arrivo da altri enti pro mobilità lenta, dovrebbe ridursi a 150mila franchi), Il contributi dei Comuni ammonterà a 281mila franchi annui e rientrerà nella voce ricavi, insieme agli abbonamenti, stimati il primo anno in 80mila franchi che pensa arriveranno a 335mila nel 2020). Calcolando i costi di gestione, si prevede un saldo/accantonamento pari a 36mila franchi il primo anno, cifra destinata a salire con l’aumento del numero di utenti.

Abbiamo iniziato con le cifre perché il Municipio evidenzia la piena sostenibilità dell’operazione, che infatti, in meno di un anno, ha convinto gli altri Comuni a farne parte. Vediamo ora i numeri: le postazioni supplementari saranno 82 (97 con le 15 già operative), 115 le bici normali (oggi sono 100) e 272 quelle elettriche (fino ad oggi non disponibili, ma irrinunciabili con l’allargamento alla collina). In totale arriverà a 487 bici. Resta valido il sistema attuale a tessere, con un’applicazione che via pc o telefono consente di avere una visione d’insieme delle postazioni e del numero di bici in modo da sapere quante due ruote sono disponibili e dove.

Sono coinvolti nel progetto i Comuni (da est a ovest) di: Cugnasco-Gerra, Lavertezzo Piano, Gordola, Tenero-Contra, Minusio, Brione s/Minusio, Orselina, Locarno, Ascona, Losone, Terre di Pedemonte, Ronco sopra Ascona. Anche Centovalli e Gambarogno. Idem la Valle Onsernone, anche in funzione del futuro Parco Nazionale. Brissago, dopo attenta analisi, rivaluterà la proposta più avanti.

Le postazioni, piccole e medie, resteranno semplici e poco ingombranti in termini di arredo urbano: un palo con l’unità di comunicazione e un’area tinteggiata dove sostano le bici (con ricarica in alcuni casi, specie in collina). Saranno ubicate nei punti chiave di connessione alla rete del trasporto pubblico (ad esempio al CST di Tenero, al Centro Elisarion di Minusio, al Centro Cattori a Losone ecc.). Anche presso aree private: Centro SSIC a Gordola e l’aeroporto hanno espresso interesse.