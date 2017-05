Brissago, oltre 100mila franchi per l'Arlecchino

È quanto ha fruttato la raccolta fondi necessari per la ristrutturazione della sala cinema, chiusa ormai da molti anni per la necessità di adeguamenti strutturali.

L’Associazione Amiche e Amici dell’Arlecchino ce l’ha fatta e ha raggiunto il primo traguardo importante della raccolta dei fondi necessari alla ristrutturazione della sala cinema del borgo, chiusa ormai da molti anni per la necessità di adeguamenti strutturali. Il progetto di risanamento, che è stato affidato all’Architetto Pisoni, prevede la trasformazione della sala in un ambiente polivalente mantenendo però intatto il valore architettonico dello storico edificio.

L’intenzione del Comitato e dell’intera Associazione è quello di offrire a Brissago e ai territori della regione del Locarnese, la possibilità di usufruire di uno spazio idoneamente attrezzato per le attività culturali e sociali presenti numerose e di stimolare così progetti di rete condivisi e scambi tra i diversi attori dell’area e del Cantone.

La raccolta di 100'049 franchi, messa in atto attraverso la piattaforma di crowdfunding www.progettiamo.ch, si è conclusa oggi con successo e vede il Comitato e a tutti i soci soddisfatti della risposta del territorio. Il presidente Fabio Solari ringrazia tutti coloro che hanno dato un contributo concreto all’Arlecchino e spiega: "L’idea di ristrutturare e riaprire il cinema Arlecchino di Brissago, per restituire alla popolazione uno spazio di socialità e di svago, per noi è fondamentale. Ci siamo impegnati e continueremo a farlo perché riteniamo utile valorizzare la nostra cittadina anche attraverso uno spazio destinato alla comunità. Questo è un primo importante successo al quale siamo certi ne seguiranno altri".

Maggiori info al sito internet www.arlecchino.ch.

(Red)